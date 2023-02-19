استقرار حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات.. وأمطار خفيفة شمالا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس اليوم على الأنحاء كافة، والتي تستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي، وفق ما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ درجات الحرارة ترتفع بين درجة واثنتين بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، لتسود أجواء دافئة خلال ساعات النهار، باردة بعد غياب أشعة الشمس، شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة، حيث تتراوح الحرارة نهارا بين 20 و21 على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء، وتسجل على محافظات شمال الصعيد بين 22 لـ24 درجة، في حين تسجل على محافظات جنوب البلاد بين 25 لـ26 درجة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على اقصى السواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات اليوم، كما يلي.

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 21 - 08

- السويس 21 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 19 - 08

- رأس سدر 21 - 06

- نخل 20 - 05

- كاترين 19 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 23 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 21 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 27 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 - 07