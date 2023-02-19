«الأرصاد» تعلن حالة الطقس اليوم: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في ارتفاعات درجات الحرارة الطفيفة نهارا وليلا، حيث ستزيد فترات سطوع أشعة الشمس وتحسن في الأحوال الجوية واستقرار على مناطق الجمهورية كافة، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وبخاصة في محافظة مطروح.

الأجواء خلال فترة النهار معتدلة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ الأجواء خلال فترة النهار وبخاصة مع فترات سطوع أشعة الشمس في فترة الظهيرة تكون معتدلة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أجواء دافئة على جنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أجواء دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن فإن أشعة الشمس عندما تغيب وندخل في فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبخاصة في فترة الليل المتأخر والصباح الباكر رغم تحسن درجات الحرارة، وستكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية».