انخفاض أسعار الأسماك اليوم في المحافظات.. تبدأ من 17 جنيها

شهد سعر السمك في المحافظات اليوم، انخفاضا في العديد من أنواعه، حيث يفضل المواطنون شراء الأسماك لكونها الوجبة الأصح والأكثر فائدة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية أسعار الأسماك في المحافظات في إطار خدماتها لقرائها، ومعرفة مدى الإقبال على شرائها من الأهالي.

سعر السمك في الوادي الجديد

وكشفت مديرية التموين في محافظة الوادي الجديد انخفاضا كبيرا في سعر السمك اليوم، وذلك بعدما تم طرح كميات كبيرة من سمك باريس الأكثر شهرة في الوادي الجديد، وبلغ سعر كيلو السمك 17 جنيهًا للسمك باريس الذي يتم اصطياده من بحيرة باريس بمفيض توشكى.

وسجل سعر السمك اليوم في محافظة المنوفية، تراجعًا طفيفا، وذلك فقًا لما قاله «أحمد شوقي» مدير شادر السمك بالمحافظة، في بيان، حيث سجل سعر كيلو السمك اليوم البلطي 30 جنيهًا، وكيلو سمك القراميط 17 جنيهًا، وسعر كيلو اللوت 114 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري يبدأ من 100 جنيه، ويصل إلى 360 جنيهًا وفق كل نوع، وسعر كيلو سمك المرجان 60 جنيها، وسعر سمك التونة يبدأ من 63 جنيهًا.

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

كما سجل سعر السمك اليوم في سوق العبور، الكابوريا 35 جنيهًا، وسعر كيلو القراميط يبدأ من 20 جنيهًا، وسجل سعر سمك البوري 73 جنيهًا، حيث سجل كيلو سمك المكرونة 75 جنيهًا، وسعر سمك الفيليه البلطي 80 جنيها، وجاء سعر كيلو الجمبري يصل إلى 160 جنيهًا، وسعر سمك الفيليه البلطي 80 جنيهًا.