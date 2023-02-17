تراجع سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. كيلو الجمبري بـ100 جنيه

شهد سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعًا في بعض أصناف الأسماك البحرية والنيلية، وفقًا لحركة البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم

وأكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ السمك في محافظات الدلتا اليوم، شهد حركة بيع وتداول كبيرة في أسماك البلطي والبوري، والدنيس، والجمبري، إذ سجلت أسعارها اليوم الخميس التالي:

- سعر السمك البلطي من 39 إلى 57 جنيهًا للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

- سعرأسماك البوري «الطوبار» من 54 إلى 71 جنيهًا للكيلو من الحجم الكبير.

- سعر أسماك الكابوريا 52 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البياض 60 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البوري من 57 إلى 74 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البليمي بـ43 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

- سعر سمك المبروك 31 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع ثلاث جنيهات لكل كيلو.

- سعر القراميط البيضاء 25 جنيهًا للكيلو.

- سعر القراميط ذات اللون الداكن 23 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الأحمر 100 جنيه للكيلو من الحجم الصغير.

- سعر الجمبري 295 جنيهًا للكيلو من الحجم الكبير، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو اللوت 105 جنيهات للكيلو.

- سعر أسماك القاروص 160 جنيهًا وسط تراجع بلغ جنيهين لكل كيلو.

وفرة في المعروض من الأسماك النيلية

وأوضح «الشامي» أنّ السمك في محافظات الدلتا اليوم، شهد وفره في المعروض خاصة الأصناف النيلية.

- سعر سمك موسى 97 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

- سعر سمك الدنيس 85 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك الحبار 152جنيهًا للكيلو.

- سعرالسردين 58 جنيهًا للكيلو.

- سعر الثعابين السمكية من147 حتى 158 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك الوقار 170جنيهًا للكيلو وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

- سعر السمك البربوني 73 جنيهًا للكيلو.