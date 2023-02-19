تكاليف الدراسة في الجامعة الأمريكية 2023.. تعرف عليها

بدأت الجامعات الخاصة والدولية إتاحة التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لمختلف الكليات والبرامج الدراسية والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، ولذلك يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة تكاليف الدراسة بالجامعة الأمريكية 2023 كونها إحدى الجامعات المتقدمة في التصنيفات العالمية في مصر.

تكاليف الدراسة في الجامعة الأمريكية 2023

وعن تكاليف الدراسة في الجامعة الأمريكية، أوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الرسوم تكون لكل فصل دراسي على حده سواء للطلاب الجدد أو الحاليين بمختلف الفرق الدراسية، منوهة بأنه يتم تحصيل 667 دولارا ثابتة للطلاب المصريين لكل ساعة معتمدة، و735 دولارا للطلاب غير المصريين لكل ساعة معتمدة، وبالنسبة لطلاب ELI، يتم دفع 8.004 دولار أمريكي للطلاب المصريين و8.820 دولار للطلاب غير المصريين.

الجامعة الأمريكية في القاهرة 2023

وقالت الجامعة الأمريكية، إنه يتم تحصيل الرسوم الدراسية في كل فصل دراسي من الطلاب، وبالنسبة للطلاب المصريين بمختلف السنوات الدراسية يتم تحصيل الرسوم الدراسية منهم بالعملة المحلية وفقا لسعر صرف أحد البنوك المصرية، وبالنسبة للطلاب غير المصريين يتم تحصيل الرسوم الدراسية بالدولار الأمريكي، مؤكدة أنه يتم التعامل وفقا للضوابط والقواعد الخاصة بالجامعة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أن الجامعة الأمريكية لا تخضع للعمل بقانون تنظيم الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الأجنبية وأن لها قانون خاص بها، وشهادتها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.