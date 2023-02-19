شروط وطريقة التقديم لـ حج القرعة 2023.. باق ساعات على بدء التسجيل

ساعات قليلة، وتستقبل وزارة الداخلية طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ / 2023 ميلادية، ابتداء من يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري حتى الاثنين 6 مارس، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، ولذلك تستعرض «الوطن» شروط التقدم بالحج 2023، وكيفية التقديم.

كيفية التقديم للحج 2023

1- جميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

شروط التقدم بالحج 2023

أولا: يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية.

ثانيًَا: ألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما، حيث لا يقل عمره عن 18 عامًا، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023 أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عامًا.

ثالثاً: يشترط وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عن 18 عام، في تاريخ 30/4/2023 وبالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق لمقدم الطلب من سن 25 عاما، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ثالثًا: تقديم مستند صلة القرابة «حال الفوز بالقرعة» وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويجرى الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.

وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبي له، يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفي حالة عدم استطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.