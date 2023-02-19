الداخلية: بدء التقديم لحج القرعة الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الداخلية، البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023، حتى يوم الاثنين الموافق 6/3/2023، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

إجراء القرعة العلنية من خلال بوابة الحج

تجرى القرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكل المتقدمين بمديريات الأمن، وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية.