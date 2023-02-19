مدرسة حسن كامل الثانوية تفوز بمسابقة أوائل الطلبة في البحر الأحمر

فازت مدرسة حسن كامل الثانوية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023‪ بالبحر الأحمر، والتي أقيمت بمدرسة رويال الجيل الصاعد بالغردقة بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر وعدد من موجهي وقيادات التعليم بالمحافظة.

نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بالبحر الأحمر

أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية.

وأسفرت المسابقة عن فوز فريق مدرسة حسن كامل الثانوية بإدارة الغردقة التعليمية بالمركز الأول، وفوز فريق مدرسة القصير الثانوية بنات بالمركز الثاني، وحصول مدرسة القصير الثانوية بنات على المركز الثالث، وحصول مدرسة الشهيد أحمد العدوي بإدارة غارب التعليمية بالمركز الرابع.

مارثون اوأئل الطلبة

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مارثون مسابقة أوائل الطلبة الثانوية العامة بالبحر الأحمر اختتمت اليوم فعاليته بعد مباراة ممتعة بين أربعة إدارات تعليمية بالمحافظة هي رأس غارب الغردقة وسفاجا والقصير استفاد منها جميع الطلبة والطالبات المشاركين بها وبتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوائل الطلبة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر على الاستعداد للمشاركة في التصفية على مستوى الجمهورية والتي ستجرى فعاليتها بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة يوم السبت المقبل في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة الثانوية العامة بالبحر الأحمر

كانت انطلقت اليوم الأحد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023‪ على مستوى الإدارات التعليمية بمدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر