مواعيد عرض مسلسل الأصلي لـ ريهام عبد الغفور على dmc

نجاحٌ كبير حققته الفنانة ريهام عبد الغفور من خلال مسلسلها الأخير الأصلي، الذي يُعرض عبر قناة dmc، لا سيما بعد تصاعد الأحداث وتزايد حدة الصراعات بين أفراد العائلة، ويتطلع قطاع من الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل الأصلي.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الأصلي، بطولة ريهام عبد الغفور، عبر قناة «دي إم سي» من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً، كما يُعاد مرة أخرى في الثانية صباحًا، ويُعرض الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي.

أما مواعيد عرض مسلسل الأصلي، بطولة ريهام عبد الغفور، عبر قناة «دي إم سي دراما» تكون من السبت إلى الأربعاء، في الحادية عشرة مساءً، وكذلك في الثامنة صباح اليوم التالي، والخامسة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل الأصلي على واتش إت

كما يُعرض مسلسل الأصلي، لـ ريهام عبد الغفور، عبر منصة «واتش إت» يوميًا من الجمعة إلى الثلاثاء، أي قبل العرض التليفزيوني بحلقة واحدة.

أبطال وأحداث مسلسل الأصلي

المسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة ريهام عبد الغفور وإيهاب فهمي ومنال سلامة وأحمد سعيد عبد الغني وإيناس كامل، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

يقوم العمل على شخصية محورية، وهي فاطمة الأصلي، ابنة المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج على «أم فاطمة» زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات وولدا، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وهي ذراعه اليمين في تجارته حتى تشرب منه الصنعة والخبرة كاملة، لكن عند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.