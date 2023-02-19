منال سلامة عن شخصيتها في مسلسل الأصلي: حبيت فايزة أوي

عبرت الفنانة منال سلامة عن سعادتها البالغة، بعد مشاركتها في مسلسل «الأصلي»، الذي يعرض حالياً على قناة dmc، وحقق نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى من العمل الدرامي.

منال سلامة تتحدث عن شخصيتها في مسلسل «الأصلي»

ونشرت منال سلامة، صورة لها من المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «أنا حبيت فايزة قوي رغم إن انتوا محبتوهاش.. مسلسل الأصلي».

فريق عمل مسلسل الأصلي

ويجمع مسلسل الأصلي بين عدد من النجوم الكبار منهم ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل الأصلي

وتدور قصة العمل الأساسية حول شخصية فاطمة الأصلي، التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع، وتقف أمام أشقائها من أجل الحفاظ على الثورة، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.