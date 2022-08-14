جامعة النهضة ببني سويف تعلن المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف عن المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 وذلك في إطار اهتمام الجامعة باحتضان واجتذاب الطلبة المتفوقين علميا ورياضيا، وانطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية في مساندة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة ودعم الحالات الاجتماعية.

وأوضحت جامعة النهضة أنها ستقدم هذا العام أكبر عدد من المنح الطلابية حيث خصصت الجامعة 150 منحة دراسية لأوائل طلاب الثانوية العامة بكل بالشعبة على مستوى الجمهورية وذلك بنسبة خصم من المصروفات الدراسية 30% للطلاب المتفوقين، . كما أوضحت انه يوجد خصم اخر وخصم بنسبة 20% للطلاب الحاصلين على مجموع يعادل الحد الأدنى لتنسيق الكليات الحكومية بذات الكلية.

وتشجعياً من جامعة النهضة للطلاب الحاصلين على المراكز الرياضية أو شهادات التفوق في المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الرياضية قررت تخفيض المصروفات الدراسية لهم بنسبة 20%، كما تقدم جامعة النهضة خصم بنسبة 25% من المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة و 20% لأبناء العاملين بجامعة النهضة، و 2010% للطلبة الأشقاء.

كما تقف جامعة النهضة بجانب الطلاب في حالة وفاة ولي الأمر - لا قدر الله - أثناء فترة دراسة الطالب بالجامعة وتصل نسبة الدعم في هذه الحالة إلى 30% من المصروفات الدراسية وذلك بناء على دراسة الحالة المادية للأسرة.

جدير بالذكر أن جامعة النهضة تعد أول وأكبر جامعة خاصة في صعيد مصر حيث تأسست عام 2006 بقرار جمهوري، وتضم حاليا 9 كليات هي الطب البشري، والفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب والفنون الجميلة والإعلام وإدارة الأعمال، وتلبي هذه الكليات احتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة، كما تجذب الجامعة الطلاب من مختلف الجنسيات والمحافظات للدراسة بها بفضل الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية، وقد خرجت جامعة النهضة على مدار 16 سنة أكثر من 15 ألف خريج يعملون في كبرى الشركات والمؤسسات بنسبة بطالة تقترب من 0% نظرا لتطور المناهج الدراسية والتدريب المستمر الذي يتلقاه الطلاب طوال فترة دراستهم.