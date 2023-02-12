  وزير التعليم العالي: يجب الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة لباحثينا من المؤسسات الدولية

عقد مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية «فولبرايت» اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة، ولورين لافليس مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر، و روبرت باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الوزارة.

التبادل التعليمي والثقافي

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا، والأساتذة، والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية، والتدريس، وتبادل الأفكار والمُساهمة في إيجاد حلول للقضايا المشتركة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة فولبرايت، وخاصة في ظل علاقات التعاون المُثمرة، والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمُساهمة في خطة التنمية المُستدامة بالدولة 2030.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ماجي نصيف تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الهيئة خلال الشهور الماضية، وعلى رأسها الفعاليات التي شاركت بها الهيئة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بشرم الشيخ، حيث استضافت الهيئة خبيرًا أمريكيًا قام بإلقاء محاضرات عن أشجار المانجروف mangrove في المنطقة الخضراء، وإدارة حديث في المنطقة الزرقاء، كما استضافت العديد من خريجيها في جناح المعرض بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن استضافتها الاحتفال بيوم العلم في مؤتمر المناخ بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات التعليم العالي وخريجي الهيئة، بالإضافة إلى عقد الندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية، والمنح المقدمة من الهيئة، وغيرها من الأنشطة.

كما قامت الدكتورة ماجي نصيف بتقديم تقرير مُفصل عن المنح الدراسية التي تقوم الهيئة بمنحها للدارسين المصريين إلى جانب تقديمها برامج مُتميزة في مجالات التطوير المهني، وإعداد القادة، والعلوم والفنون وتدريس اللغة الإنجليزية.

ووافق المجلس على دفعة جديدة من المنح المُقدمة من الهيئة للعام الدراسي 2023/2024، التي تتضمن منحا للأساتذة المصريين، وطلاب الدراسات العليا، والمهنيين في جميع المجالات.

تقديم منح للأساتذة الأمريكيين

كما وافق المجلس على تقديم منح للأساتذة الأمريكيين لإلقاء المحاضرات والمشاركة في إجراء الأبحاث مع نظرائهم المصريين بالجامعات المصرية لمدة عام دراسي كامل، فضلًا عن منح برنامج الخبراء الأمريكيين للمُشاركة في مشروعات حيوية تنموية بالجامعات، والوزارات، وهيئات القطاع العام المصرية، وذلك لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع.

جدير بالذكر، أن هيئة فولبرايت بمصر تعُد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمُقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949؛ وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة عددًا كبيرًا من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.