حاكم مصرف لبنان لقناة «القاهرة الإخبارية»: التحويلات البنكية للخارج لا تمر علينا

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن التحويلات التي تحدث من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمر بمصرف لبنان، «المصرف يعطي أوامره للتحويلات للخارج للمصرف المرسل إليه مباشرة، والمصرف بحكم قانون السرية المصرفية، ليس عنده اطلاع على ما تم تحويله، لأن هذا التحويل يسير بين المصرف والمراسل الخاص به فقط».

المصرف لا يعرف من حول للخارج

وأضاف سلامة، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مقولة أن مصرف لبنان هو من قام بهذه التحويلات ونظمها غير صحيحة، وتتناقض مع واقع العمل المصرفي بلبنان، ولا يمكن لمصرف لبنان التواطؤ لأن طبيعة العمل أن المصرف لا يعرف من حول للخارج.

التحويل للخارج غير مخالف لأي قانون

واستطرد حاكم مصرف لبنان: «في عام 2022 وجهت رسالة خطية للمسؤولين أننا نطلب تغطية بتنظيم عملية السحب من المصارف، ولم يأتيني أي جواب، وحسب قانون لبنان فالتحويل للخارج غير مخالف لأي قانون، ويمكن يكون مخالف أخلاقيا في هذه الظروف، بأنه لازم يكون فيه تضامن وإن الناس تتحمل المسؤولية، ولا يوجد قانون لضبط التحويلات مثلما هو موجود في دول أخرى، وإلى اليوم لم يصوتوا على مشروع قانون لضبط هذه الأمور، كما أن استعمال النفوذ لهذه التحويلات مسألة أخلاقية».