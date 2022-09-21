«سكاي نيوز عربية»: مصارف لبنان تعلن استمرار غلق أبوابها لأجل غير مسمى

أعلنت المصارف اللبنانية التي تعيش أزمة اقتصادية أن أبوابها ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، عقب سلسلة من الاقتحامات بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» في شريط الأخبار الخاص بها.

يأتي قرار استمرار غلق المصارف، في تمديد لقرار سابق جرى اتخاذه يوم الجمعة الماضي، وبدأ تنيفذه أول أمس الاثنين لمدة 3 أيام، من أجل تجنب الهجوم على البنوك الذي يحدث في لبنان بعد الهزة الاقتصادية التي حدثت في البلاد.

اقتحامات مستمرة للمصارف في لبنان

وشهد لبنان، اقتحام 7 بنوك خلال 48 ساعة، من قبل أشخاص طالبوا بالحصول على أموالهم في ظل أزمة اقتصادية قاسية تمر بها البلاد، كان آخر تلك الوقائع اقتحام بنك في منطقة الرملة البيضاء وطالب المقتحم الحصول على وديعته التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار.

أزمة اقتصادية معقدة في لبنان

وذكر من قبل وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في بيان، أن هناك أزمة سيولة وثقة كبيرة في لبنان، وهذا الوضع سوف يستمر في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية هناك حتى الآن، مؤكدا أن الأزمة أثرت على حسابات المودعين ولم تعمل الحكومة على تأمين البنوك مما أضر بالنظام الاقتصادي في البلاد ككل.