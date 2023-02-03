عمال يقطعون الطريق ويحاولون اقتحام مصرف لبنان في طرابلس «فيديو»

أقدم مجموعة من المحتجين على قطع الطريق أمام مصرف لبنان في طرابلس، بآليات الدفاع المدني ومحاولة اقتحام المصرف، بحسب ما ذكرته شبكة «لبنا24».

ونظم عمال وموظفي بلدية الميناء وطرابلس والقلمون وفوج الإطفاء، احتجاجات لليوم الثاني علي التوالي، واعتصماً أمام مصرف لبنان في طرابلس، مطالبين بدفع رواتبهم بالدولار مع إعادة تنشيط منصة صيرفة.

من امام مصرف لبنان في طرابلس pic.twitter.com/cxmThzGw14 — nayla masry (@naylamasry) February 3, 2023

المعتصمون يتوعدون بالتصعيد

وقال المعتصمون إنهم سيصعدون تحركاتهم الإثنين المقبل، إذا لم يستجب المصرف لمطالبهم، بالإضافة إلى أن نقيب عمال بلدية طرابلس هدد بغلق جميع المصارف في طرابلس، إذا لم يتم إعادة تنشيط صيرفة للعمال.

تجميد حسابات 3 أشخاص وشركتين

وفي وقت سابق، من الأسبوع الماضي، قرر مصرف لبنان المركزي تجميد حسابات 3 أشخاص وشركتين تابعتين لهما لدي جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، بعد إدراج أسماء المواطنين الثلاثة على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC».

وشمل القرار تجميد حسابات كل من اللبناني «حسن أحمد مقلد» ونجليه «راني وريان» وشركة ستيكس للصريفة والشركة اللبنانية للإعلام والدراسات.