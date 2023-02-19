توريد 9 ماكينات غسيل كلوي و4 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات البحر الأحمر

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توريد 9 ماكينات غسيل كلوي لمستشفى الغردقة العام بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعي للحضانات، سيتم توزيعها على مستشفى الغردقة العام، ومستشفى سفاجا المركزي استمراراً في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.

توريد ماكينات غسيل كلوي لمستشفيات البحر الأحمر

وأشار «العربي» في بيان مساء اليوم الأحد، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام برفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة، موضحًا أنه يسعى دائماً لتزويد جميع مستشفيات البحر الأحمر بكافة الإجهزة الطبية، مما يساهم في تقديم خدمة متميزة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

تطور القطاع الصحي

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة على المتابعة المستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتوفير كافة الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية لخدمة المواطنين والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم.