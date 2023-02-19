السيطرة على حريق محل أخشاب في الغردقة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة من السيطرة على حريق شب في محل أخشاب بشارع الحجاز بالغردقة، قبل امتداده إلى باقي المحلات المجاورة، دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمحل أخشاب في الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا باشتعال النيران في إحدى محل أخشاب بشارع الحجاز الرئيسي وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق إسعاف الغردقة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة دون خسائر بشرية.

حصر حجم الخسائر

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الغردقة وضباط الأدلة الجنائية لعمل معاينة مبدئية لمعرفة سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار تحديد حجم الخسائر المادية.