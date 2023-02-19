عضو اللجنة العلمية بـ«الرمال السوداء»: نخدم 49 صناعة أهمها السيراميك والبورسلين

قال الدكتور أحمد عبد الكريم، عضو اللجنة العلمية بالشركة المصرية للرمال السوداء، إن الوقت الحالي الأمثل لدخول مصر صناعة الرمال السوداء، لافتا إلى أن المصنع يخدم على 49 صناعة أهمها السيراميك والبورسلين، إذ نستهلك 14 مليون طن سنويا من السيلكون والزراكونيوم، ومن المقرر أن يغطى المصنع خامات صناعة الأسياخ الحديدية.

المصنع يغطي احتياجات شمال أفريقيا

وأوضح «عبد الكريم» في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، أن المصنع يغطي احتياجات شمال أفريقيا حيث لا توجد بها مصانع لانتاج التيتانيوم المستخدم في معظم الصناعات، لافتا إلى أن الرمال السوداء المصرية تتميز بميزة تنافسية، ومياه النيل تحمل فيضا من المعادن وتستقر في مصر دولة المصب، لافتا إلى أن المعادن الثقيلة في الرمال السوداء أعلى من مثيلاتها.

المصرية للرمال السوداء

وأشار عضو اللجنة العلمية بالشركة المصرية للرمال السوداء، إلى أن المصانع تعمل بمفاهيم بيئية متوافقة مع الطاقة الخضراء، وتغطى الاحتياجات المحلية وتساعد في التصدير وبالتالي توفر مصدر جديد للعملة الصعبة، موضحا أن المصنع ينتج أيضا التيتانيوم الذي يدخل في صناعة هياكل السيارات والأجهزة الطبية.