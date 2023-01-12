خبيرة طاقة: مشروع الرمال السوداء يطهر السواحل المصرية من المواد المشعة

قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الطاقة، إن الرمال السوداء تحمل الخير على أرض مصر، فضلاً عن كونها إضافة جديدة للمشروعات القومية التكميلية والتحويلية، مشيرة إلى أن الدولة تُقدم نموذجا متكاملا من البحث العلمي والاقتصاد الأخضر ونظام إدارة البيئة بهدف التصدي لتداعيات تغير المناخ، علاوة على تعزيز التنمية المستدامة.

افتتاح مصانع الرمال السوداء كان مفاجأة

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن افتتاح مصانع الرمال السوداء عام 2022 كان مفاجأة كبيرة، كما أن استخلاص الركائز السوداء من سطح الأرض والمياه وفصلها له عوائد اقتصادية كبيرة للغاية، لافتة إلى أن مشروع الرمال السوداء له أبعاد اقتصادية مهمة.

مشروع الرمال السوداء

وأشارت خبيرة الطاقة، إلى أن هناك 11 موقعًا بالسواحل المصرية غنيا بالرمال السوداء، متابعة أن البعد الاجتماعي لهذا المشروع يتمثل في فتح آفاق عمل جديدة، إذ أنه يخلق تنمية مجتمعية من خلال إنشاء مدن بجوار مصانع الرمال السوداء.

وتابعت، أن البعد البيئي لمشروع الرمال السوداء يتمثل في العمل على تطهير السواحل المصرية من أي أثار سلبية ناتجة عن المواد المشعة التي قد تكون متواجدة بسبب الرمال السوداء، أما بالنسبة للبعد الاقتصادي فإن العائد المتوقع من كل منطقة رمال سوداء يبلغ أكثر من 255 مليون دولار سنويًا كمرحلة أولى، وهذا يمثل نموذجا متكاملا يقوم على استغلال الثروات الطبيعية.