حصاد 2022 بكفر الشيخ.. افتتاح مصنع الرمال السوداء وإنشاء منطقة لوجستية

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال عام 2022 تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتنشر «الوطن» أبرز المشروعات التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال 2022، وفقاً لما أعلنه اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، في بيانات رسمية، وجاءت كالتالي:

ترميم مسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا

في شهر مارس 2022، أعلنت محافظة كفر الشيخ تسليم مشروع ترميم وصيانة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام الأثري بمدينة بيلا، إلى الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على المسجد، باعتباره أحد أقدم المساجد الأثرية في المحافظة، إذ تخطى عُمره 700 عام.

منطقة لوجستية على مساحة 20 فدانا بكفر الشيخ

وفي أغسطس 2022، أعلنت محافظة كفر الشيخ عن إقامة منطقة لوجستية تضم «مول كبير»، على مساحة 20 فدانا بمدينة كفر الشيخ، أمام بوابة الجامعة الرئيسية، وبتكلفة 5 مليارات جنيه، بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك توفر كافة الخدمات التي يحتاجها أهالي كفر الشيخ التي تغنيهم عن الذهاب للمحافظات المجاورة، وترفع من قيمة المنطقة المحيطة بشكل كبير، ما يُضاعف القيمة الاستثمارية والعوائد المستقبلية.

مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ

وفي أكتوبر 2022، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، وهو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، وقد انتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية وتنسيق الموقع 100%، وكذلك توريد وتركيب معدات مجمع مصانع الفصل والتركيز كافة.

وتأسس المصنع على مساحة 35 فدانًا، لاستخراج المعادن الاقتصادية، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية. وتتخطى قيمة المصنع مليار جنيه.

افتتاح مبنى الدرجة الممتازة والعناية المركزة

وفي أكتوبر 2022 أيضا، تم افتتاح مبنى الدرجة الممتازة ووحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، ويُقام المبنى الجديد، على مساحة 630 متراً مربعاً تقريباً، ويتكون من 5 طوابق، ويضم 88 سريراً بـ4 طوابق، كل طابق به 9 غرف للمرضى، بالإضافة لغرف الخدمات الخاصة بـ الممرضين والأطباء، إضافة للطابق الأرضي والذي يضم إدارة المستشفى والشؤون القانونية وغيرها، والطابق الأول علوي مخصص للخدمات، والثلاثة طوابق للدرجة الممتازة.

شبكة طرق جديدة

كما قامت محافظة كفر الشيخ خلال عام 2022 بإنشاء عدد من المحاور الجديدة بغرب وشرق العاصمة، حيث تم إعادة تأهيل طريق الصوالحة وتوسعته ورصفه، ليكون اتجاهاً واحداً من المتجهين من مدينة كفر الشيخ إلى المحلة الكبرى ومراكز «بيلا، والحامول، وبلطيم» وقرى كفر الشيخ، كما تم إنشاء كوبري المرور وكوبري محور الـ47، للقضاء على الزحام والتكدس المروري الذي يشهده موقف كفر الشيخ العمومي.

كما تم أيضاً تم إعادة تأهيل شارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، وإنشاء حارات لتهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، كما تم إنشاء محور جديد ممتد من كفر عسكر حتى طريق أبو عمر، ليربط بين رافد الطريق الدولي برافد طريق «كفر الشيخ - طنطا»، وتوسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد إلى الطريق محلة موسى سخا، بعرض 24 متراً، ليكون امتداداً للكوبري العلوي الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية، كما تم إنشاء طريق والذي يصل بين الإسكان الجديد خلف الجامعة لرافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لإنشاء مشروعات خدمية جديدة.

وشملت عمليات التطوير إعادة تأهيل طريق أبو عمر، وإنشاء حارات تهدئة قبله وبعده، للربط بين رافدي الطريق «طنطا - المحلة»، لضمان عدم وقوع حوادث، وتم إعادة تأهيل الطريق المتجه من طريق أبو عمر لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، الذي يشهد إنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبد الله، لتكون متنفساً جديداً للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة.

الانتهاء من 603 مشروعات بقرى «حياة كريمة»

وارتفعت المشروعات التي يُجري إقامتها بقرى «حياة كريمة» بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إلى 698 مشروعاً، وتم الانتهاء من 603 مشروعات متنوعة في كافة القطاعات، وجار تنفيذ 30 مشروعاً للصرف الصحي، بنسبة تنفيذ 87%، أما مشروعات الصرف الصحي «وصلات منزلية»، فوصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، وجار العمل في 13 مشروعاً، أما في قطاع التعليم فتم الانتهاء من 52 مدرسة بين «إنشاء جديد، وصيانة، وإحلال وتجديد» بنسبة تنفيذ 99.5%، وجار العمل بمدرسة إبراهيم الدسوقي، وتم الانتهاء من إنشاء المجمعات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%، وهي إنشاء مجمعات خدمية بقرى «الجزيرة الخضراء، والبصراط، وبرنبال، ومنية المرشد، وبني بكار».

كما تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى «منية المرشد، وبني بكار وبرمبال، والجزيرة الخضراء ومنية المرشد»، وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 69%، أما محور الكباري فتم الانتهاء من 11 كبرى ما بين «إنشاء جديد، وإحلال وتجديد»، وجار العمل في 11 كوبري بنسبة تنفيذ 73%، و23 مشروعا خاصا بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 97.5%، أما محور شبكات الألياف الضوئية، جاري العمل في 18 مشروع بنسبة تنفيذ 36%.

مشروعات الغاز الطبيعي

وفي مجال الغاز الطبيعي يجري العمل في 15 مشروعا بنسبة تنفيذ 50% حتى الآن، كما تم إنشاء 5 وحدات إطفاء في قرى «برمبال، والبصراط، وبني بكار، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء»، بنسبة تنفيذ 35%، وجار إقامة 5 مواقف سيارات، وإنشاء موقف يضم تندات ومظلات بقرى «برمبال، وبني بكار، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء».

ويجري أيضاً إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى «برمبال، وإبيانة، والبصراط، وبني بكار، والجزيرة الخضراء»، و18 عمارة سكنية بينها 9 عمارات بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات ببرمبال، و5 عمارات بمنية المرشد، وعمارة بالقني.

مراكز تنمية الأسرة

وتضمنت المشروعات إنشاء 6 وحدات اجتماعية ومراكز تنمية أسرة بقرى «إبيانة، والجزيرة الخضراء، والروس، وأبو دنيا، وبني بكار» بنسبة تنفيذ 69%، أما قطاع الشباب والرياضة فتم الانتهاء من 13 مشروعا بين إنشاء جديد لملاعب ومراكز شباب ومقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجار العمل في مركزين بنسبة تنفيذ 98%.

كما تم الانتهاء من نقاط الإسعاف وعددهم 6 نقاط بنسبة تنفيذ 100%، و23 مشروعا بقطاع الصحة، وفي مشروعات قطاع الصحة «رفع كفاءة» تم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، أما مشروعات الصحة إنشاء جديد وعددها 13 بنسبة تنفيذ 62%، و10 مشروعات غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 49%، وفي قطاع الكهرباء جار تنفيذ 20 مشروع تحسين شبكات الكهرباء وإنشاء لوحة توزيع بنسبة تنفيذ 63%.