عبد المحسن سلامة أبرز الحاضرين لعزاء الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطا الله (صور)

حرص عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، ورئيس نادي الزمالك الأسبق.

وكان من الحضور؛ الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، والدكتور طارق قبيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحسن حمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا.

عزاء مرسي عطا الله

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطا الله رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض تاركا مسيرة مهنية صحفية كبيرة؛ شغل خلالها العديد من المناصب القيادية؛ من بينها رئاسة نادي الزمالك ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، كما أنه أحد مؤسسي جريدة الأهرام المسائي.