13 مرشحا على مقعد نقيب «الصحفيين» و42 لعضوية المجلس

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، باب تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب، ومقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم بشكل نهائي، حيث تقدم للترشح على مقعد النقيب 14 مرشحا، جرى استبعاد أحدهم بعد فحص أوراقه، ليستمر 13 مرشحا في السباق، وعلى مقاعد عضوية مجلس النقابة الستة 42 مرشحًا.

وبفحص طلبات المرشحين على مدار الخمسة أيام على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس، تبين أن أحد الزملاء يفتقد شرطًا من شروط الترشح لمقعد النقيب، وفقًا للقانون 76 لسنة 1970، الذي ينص على «يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب»، حيث أن عضويته بجدول المشتغلين لم ينقضي عليها 10 سنوات كاملة مع فتح باب الترشح، ما أدى إلى استبعاده عن سباق الانتخابات.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وأعلنت اللجنة المشرفة، أنّ 4 مرشحين تقدّموا لمنصب النقيب في اليوم الخامس والأخير، كما تقدم للترشح لعضوية المجلس 12 مرشحا.

وتبدأ اللجنة اعتبارًا من غدٍ الخميس، تلقي طلبات الطعون والتنازلات، وتستمر لمدة 5 أيام، تنتهي في الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل.

انتخابات نقابة الصحفيين

وتضم اللجنة في عضويتها الزملاء أعضاء المجلس الستة الممتدة عضويتهم، ويعاونهم من أعضاء الجمعية العمومية الأساتذة أمينة شفيق «الأهرام»، وعبدالله حسن «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، وأمينة النقاش «الأهالي»، ومجدي حلمي «الوفد»، وعبدالعظيم الباسل «الأهرام»، وسعيد محمد أحمد «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، ومحمد المنايلي «الجمهورية»، وثروت شلبي «الأهالي»، وسعيد جمال الدين «الأحرار»، ومحمود الشيخ «دار الهلال».