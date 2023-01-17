«باترون» رواية جديدة للسيناريست أحمد صبحي بمعرض الكتاب

أصدر الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، روايته الجديدة «باترون» المقرر المشاركة بها في معرض الكتاب بالقاهرة 2023 في دورته الـ43 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إذ تعد خامس أعمال أحمد صبحي الروائية، بعدما أصدر الأولى بعنوان «بردية العشق والخوف» واستوحاها من بردية فرعونية، والثانية «إيجو»، والثالثة «أوهام الكهف»، والرابعة «أرجوك لا تنظر إلى ثوبي».

راوية باترون

ومن جانبه، أعرب صبحي عن سعادته بطرح روايته الخامسة «باترون» بالأسواق، 26 يناير الجاري، موضحا أن الرواية تلقي الضوء على قوة اللاشعور حيث تأخذنا إلى عالم خاص، إذ يواصل بطل الرواية رحلته من خلال قوة لا يعلم مصدرها تلهمه وتدفعه إلى تحقيق أهدافه ليكتشف في النهاية سر يغير مجرى حياته ويجعله يدرك أشياء لم يكن يتخيلها.

مسلسل أم البنات

كما ينتظر السيناريست أحمد صبحي، عرض أحدث أعماله الدرامية مسلسل «أم البنات»، الذي يتم تصويره خلال الفترة الحالية.

المسلسل بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، وإخراج عبد العزيز حشاد.

تدور قصة المسلسل حول شخصية أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الأيام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الأم في قضية مقتل أحد رجال الأعمال، فهل تنجح البنات الخمس في إيجاد براءة أمهن؟

مسلسل توحة

كما يواصل كتابة باقي حلقات مسلسل «توحة»، للمخرج محمد النقلي، وبطولة النجمة علا غانم، دينا فؤاد، مي القاضي، دنيا المصري، محمد نجاتي، ميمي جمال، أحمد صيام، انتصار، إيهاب فهمي، حجاج عبد العظيم، عابد عناني، إيناس عز الدين، ريم أحمد، حسن عيد، شرف، ايمان مسامح، نسمة محمود، غنوة محمود، تغريد فهمي، جيهان أنور، رانيا فتح الله، شريف باهر وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي.

مسلسل حي السيدة زينب

يشار إلى أن السيناريست أحمد صبحي، عرض له مؤخرا مسلسل «حي السيدة زينب»، بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامي مغاوري، أشرف عبد الغفور، حسام داغر، ريهام سعيد، هايدي رفعت وسامية طرابلسي، مارتينا عادل، وآخرين، وإخراج محمد النقلي.

الجدير بالذكر، أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها البيت الكبير، والسبع بنات، والمطلقات، تماسيح النيل، ورق التوت، ألوان الطيف، فتيات صغيرات، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل الزوجة الثانية.