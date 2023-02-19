افتتاح معرض وملتقى إيديوجيت للتعليم الفني والتكنولوچي 2023 غدا

تفتتح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معرض وملتقى إيديوجيت للتعليم الفني والتكنولوچي 2023 غدا الاثنين.

ملتقى التعليم الفني 2023

وتلقي وزيرة التخطيط محاضرة رئيسية حول مجالس المهارات القطاعية الجاري إنشاؤها مع القطاع الخاص، وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن إنشاء مجالس المهارات القطاعية (SSCs) يبرز كجزء من نهج شامل لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وكواحد من أهم التطورات لسد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة الماهرة.

تحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل

سيضمن إنشاء مجالس المهارات القطاعية (SSCs) ومظلتهم الشاملة أن يقود القطاع الخاص وضع معايير للمعارف وللمهارات المطلوبة في قطاعهم، وكذلك تحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل حتى تتمكن مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من بناء برامجها وفقًا لهذه الاحتياجات.

وأشاد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تأسيس هذه المراكز بالتعاون مع مؤسسات واتحادات الإنتاج والخدمات.

وأوضح الدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، أن ملتقى إيديوتك يعقد للعام الثاني على التوالى برعاية وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والتخطيط و التنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات و تكنولوچيا المعلومات والتجارة و الصناعة والبترول وبشراكة مع هيئات دولية ومحلية مثل الوكالة الالمانية للتعاون الدولى GIZ بالإنابة عن الحكومة الالمانية، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومدارس المصرية للاتصالات we واتحاد الصناعات المصرية، ومعهد الدراسات التقنية بمجمع خدمة الصناعة التابع للاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحرى وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدي مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومصلحة الكفاية الانتاجية ومدارس التعليم الفني المزدوج.

و يناقش الملتقى خلال يومين مختلف قضايا التعليم الفنى ووضعه الحالى وجهود التطوير والشراكات مع القطاع الخاص، والمبادرات الجديدة، ورؤى حول التمويل وتوفره واستدامته، وتحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى والتكنولوچى.