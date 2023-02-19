وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودفع عجلة التنمية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في ثاني أيام زيارته لدولة الكونغو الشقيقة، ممثلي الشركات المصرية العاملة بجمهورية الكونغو الديمقراطية (ممثلي شركات المقاولون العرب - إيجي برو - السويدي اليكتريك - سامكريت)، وذلك بحضور السفير هشام عبد السلام المقود سفير جمهورية مصر العربية بالكونغو الديمقراطية والوفد المصري المرافق.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء مع الشركات المصرية التي تقوم بالتنمية في القارة الأفريقية بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذه الشركات المصرية العاملة بالدول الأفريقية، تؤكد أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودفع عجلة التنمية المستدامة بكل دول القارة وبالأخص دول حوض النيل.

الشركات المصرية تقوم بالتنمية في القارة الأفريقية بصفة عامة

وأشار وزير الري إلى أن سوق العمل بالقارة الأفريقية بشكل عام وفي دول حوض النيل بشكل خاص يُعد سوقا واعدا في مختلف المجالات، ما يشجع على مشاركة الشركات المصرية في مختلف المجالات، وخاصة مجالات البنية التحتية والطرق والكهرباء والطاقة وشبكات مياه الشرب والإسكان والبترول والنقل وغيرها من المشروعات.

مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

وأعرب عن فخره الشديد بالمستوى العالمي الذي وصلت له الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية في العديد من الدول واقتحام سوق العمل في دول الحوض وبالأخص بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يؤكد قوة وتميز الشركات المصرية ، ويمثل تجسيدا لدعم مصر لجهود التنمية في أفريقيا، ورؤيتها أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار، مبديا تطلعه لتكرار نجاح تحالف الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات تنموية والتوسع فى الدول الأفريقية، ولا سيما دول حوض النيل بما يمثله ذلك من بعد استراتيجي.

وخلال اللقاء استمع الدكتور سويلم لشرح مفصل من الخبراء ممثلي الشركات المصرية عن المشروعات التي تقوم بتنفيذها في الكونغو الديمقراطية بمجالات البنية التحتية والطرق والاتصالات والطاقة.