«الموارد المائية» تنفذ مشروعا لتحسين الري في 5 محافظات بالصعيد

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وقال الوزير إنّ هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى، التي تنفيذها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتي استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، وتم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في تصميم وتنفيذ بوابات القناطر

وأضاف أنّ هذا المشروع يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد، هى (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، ويشتمل المشروع على إنشاء عدد 7 قناطر هي (فم بحر يوسف– الإبراهيمية– البدرمان- الديروطية- أبو جبل- إيراد الدلجاوي– الساحلية)، وإنشاء مبان للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي، ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقعا بنطاق المشروع .

يُذكر أنه تم تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف، لزوم السد المؤقت وجاري تركيب الشدادات المعدنية، كما يُجرى تنفيذ الخوازيق الخرسانية حيث تم الانتهاء من عدد 23 خازوقا من أصل 104 خازوقا مستهدف بالموقع .

وفي قنطرة الديروطية، تم نهو أعمال صب الخرسانة العادية لزوم الأساسات والستائر القاطعة أسفل المنشأ في الأمام والخلف، كما يجرى تنفيذ أعمال الحدادة والنجارة لزوم الأساسات الخرسانية المسلحة .

التزام المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين

ولفتت الوزارة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر، بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه لعدد 4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل، وعدد 3 بوابات لقنطرة فم الديروطية، و عدد بوابتين لقنطرتى البدرمان والساحلية، كما يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، ومراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع.