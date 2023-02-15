«الري» لـ«يوسف الحسيني»: القيادة السياسية وجهت بسرعة حل مشكلة المياه الجوفية

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن واحة سيوة واجهت في الماضي أزمة كبيرة بسبب السحب الجائر للمياة الجوفية، لافتًا إلى أن استهلاك كميات كبيرة من المياه الجوفية يتسبب في زيادة كمية مياة الصرف الزراعي.

الصرف الزراعي يتجمع في بعض البرك

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الصرف الزراعي يتجمع في بعض البرك وأشهرها بركة سيوة، لافتًا أن زيادة كميات مياة الصرف الزراعي تسببت في تدفق المياه الزائدة عن الحد وتأثيرها على الأراضي الزراعية بسبب زيادة كمية المياه داخل الأراضي مما أثر على النباتات نفسها.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الري من السحب الجائر للمياه الجوفية، مشددًا على أنها تسبب ملوحة الأرض بشكل غير محسوب وأن المياه يكون فيها درجة عالية من الملوحة.

القيادة السياسية وجهت بسرعة حل مشكلة المياه الجوفية

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بسرعة حل مشكلة المياه الجوفية وذلك بالتنسيق بين الري الجهات المعنية والمتخصصين بكلية الهندسة جامعة القاهرة لوضع حلول لمواجهة مشكلة زيادة كميات السحب من الخزانات الجوفية وزيادة مياة الصرف الزراعي.