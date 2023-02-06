لاعبو كرة القدم في مرمى زلزال تركيا.. نجم غانا مفقود و«جوخدار» توفي

مبان تسقط دون إنذار، بين غمضة عين وأخرى لا تجد المنزل الذي تراه، كوارث خلفها زلزال تركيا، الذي وقع خلال الساعات القليلة الماضية، وصلت قوته إلى 7.7 ريختر ووصل مداه إلى العديد من الدول المجاورة، أبرزهم سوريا، مُخلفًا ورائه مشاهد لن تمحى من الذاكرة ودموع لن تجف، وتحت الأنقاض، خرجت النساء والأطفال والرجال، منهم ضحايا وأبرزهم مصابين، من هؤلاء، كان بعض لاعبي كرة القدم استهدفهم زلزال تركيا.

«أتسو» في عداد المفقودين بعد زلزال تركيا

اللاعب الغاني الشهير كريستيان أتسو، لاعب نادي تشيلسي ونيوكاسل الإنجليزي السابق، ولاعب نادي هاتايسبور التركي بين المفقودين جراء زلزال تركيا، وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فاللاعب عالق تحت الإنقاض وتجرى عملية البحث عنه وإنقاذه.

ليس «أتسو» فحسب، بل اثنين من زملائه أيضًا بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني لفريق هاتايسبور، وتم انتشالهما من تحت الأنقاض ولا زال النجم الغاني في عداد المفقودين.

«أتسو» صاحب هدف الفوز في آخر مباراة لفريقه.. ونيوكاسل يطلب الدعاء

المباراة الأخيرة لـ«أتسو» مع النادي التركي كانت أمام نادي قاسم باشا بالدوري أمس الأحد، وسجل كريستيان أتسو هدف الفوز في الدقيقة 90 من المباراة، ونشر نادي نيوكاسل الإنجليزي عبر «تويتر» طالبين الدعاء للاعب: «الدعاء لبعض الأخبار الإيجابية عن أتسو».

حارس مرمى ملاطية سبور مفقود

وليس «أتسو»، فحسب، بل نشرت «ديلي ميل» وبعض الصحف التركية أن حارس مرمى نادي ملاطية سبور أحمد تركسلان في تعداد المفقودين نتيجة الزلزال، وأكد إلهان فار، مساعد مدرب النادي : «لم نعثر على حارسنا أحمد أيوب تركسلان بعد، لا توجد علامات تدل على وجوده وخرجت زوجته ووصفت أين يمكن أن يكون».

وفاة لاعب مرة القدم السوري السابق «جوخدار»

وتوفي لاعب كرة القدم السابق السوري نادر جوخدار، لاعب المنتخب الوطني السوري ونادي الفيصلي الأردني، وكان مُدربًا لنادي السلام زغرتا اللبناني، وشارك في الاستديو التحليلي لبعض المباريات عبر القنوات الرياضية السورية.