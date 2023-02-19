إنقاذ زوجين من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد مرور 12 يوما

زلزال سوريا وتركيا المدمر، مازالت تتوالى فيه المعجزات، لحظة إنقاذ أشخاص من تحت الأنقاض وهي على قيد الحياة، رغم من مرور أكثر من 12 يوما من وقوع الكارثة.

وصل عدد الضحايا إلى 46 ألف قتيل

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أنه جرى سحب زوجين بأعجوبة من تحت أنقاض مبنى سحقه زلزال تركيا المدمر بعد 12 يومًا من كارثة طبيعية، ولقد مر أسبوعان تقريبا منذ الحادث المروع الذي خلف حتى الآن 46 ألف قتيل، ولكن زوجين جرى العثور على نجا في أنقاض برج.

وذكرت الصحيفة أن الزوج يدعى سمير محمد أكار البالغ من العمر 49 سنة، وزوجته راغدة البالغة من العمر 40 سنة، بعد أن قضوا أكثر من 296 ساعة في أنقاض منزلهما إلى جانب ابنهما البالغ من العمر 12 عامًا.

وفاة الطفل بعد نقله إلى المستشفى

وبالرغم من أن الثلاثة جرى سحبهم بنجاح من تحت الأنقاض، إلا أن ابنهم الصغير مات بشكل مأساوي بسبب الجفاف بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى، حيث قضى الطفل البالغ من العمر 12 عامًا طوال الوقت في الأنقاض دون طعام أو ماء.

وبحسب الصحيفة، أن المسعفين كان يعالجون الشاب بينما كان يتم نقل والدية إلى سيارة إسعاف كانت تنظرهما، وقال أحد عمال الإنقاذ، أتاي عثمانوف، الذين يبحثون بلا كلل في الأنقاض عن ناجين، إنهم بدأوا الحفر بعد سماع صرخات في السكن المدمر في أنطاكيا.