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أنغام تحيي حفلا غنائيا في قطر 24 فبراير

كتب:

ياسمين محمود
08:35 م | الأحد 19 فبراير 2023
أنغام

أنغام

روجت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في قطر، المقرر له 24 فبراير الجاري.

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ميعادنا في قطر 24 فبراير، ومستعدين، أنغام في قطر».

 

أغنية خليني شوية معاك

وطرحت أنغام، مؤخرا أغنيتها الجديدة «خليني شوية معاك»، بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.

وروجت أنغام للأغنية قبل طرح بأيام بطرح البوستر الدعائي لها، وعلقت عليه: «انتظروا كليب خليني شوية معاك بكرة الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة»، أغنية «خليني شوية معاك» من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

 

 

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