 نتائج منافسات اليوم الأول بكأس العالم للرماية في العاصمة الإدارية

أقيمت اليوم منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية على ميادين المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من رئيس الاتحادين المصري والأفريقي اللواء حازم حسني والنائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي، و لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية.

مواجهات 10 أمتار مسدس ضغط هواء

وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية، بعد انتهاء مواجهات 10 أمتار مسدس ضغط هواء، على النحو التالي:

حقق السولوفاكي جيورخ توزينكي، المركز الأول وحصل الإيطالي باولو مونا على المركز الثاني، فيما حصد الهندي فارون تومار المركز الثالث.

نتائج منافسات السيدات مسدس ضغط هواء

حققت المجرية فيرونيكا ميجور ذهبية المركز الأول، فيما حصدت الصربية زورانا أرانوفيتش فضية المركز الثانية.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى أنا كوراكاكي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة (الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة،تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.