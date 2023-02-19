انتشال جثمان شاب غرق بسواحل السلوم بعد بحث استمر أسبوعين

انتشلت قوات الإنقاذ جثمان شاب أمام سواحل مدينة السلوم اليوم الأحد، بعد انتظار أهله له على الشاطئ منذ غرقه من أسبوعين هو وصديق له بمركب صغير «فلوكه» أمام السواحل في واقعة هي الأغرب على أمل الخروج في أي وقت، ولا يزال الجثمان الثاني في المياه يبحث عنه دون معرفة مصيره وعدم ظهوره حتى هذه اللحظة.

مستشفى السلوم تستقبل الجثمان

واستقبلت مستشفى السلوم المركزي، مساء اليوم الأحد جثمان راف الله مطرف عبدالواحد 32 من مدينة السلوم وصول جثة هامدة، فور ظهورها على ساحل السلوم غرب مطروح أمام منطقة أبو زريبة بعد أن قذفه البحر للخارج، بعد تعرضه للغرق منذ أسبوعين وهو صاحبه، واستمر أهله وأصدقائهما في البحث عنه وتمشيط الشاطئ والأماكن المجاورة على مدار هذه الأيام يومياً منذ شروق الشمس، وحتى الغروب، عقب الغرق نتيجة ارتفاع الأمواج وعدم استقرار البحر خلال الصيد.

غواصو الخير يتعاون مع أهله في البحث بالبحر

وقال الكابتن فتحي الغطاس كبير الغطاسين في محافظة مطروح: شكلنا بالتنسيق مع أهله فرق عمل من غواصين الخير المتطوعين من أبناء المحافظة من مدينة مرسى مطروح وحتى السلوم شرقا وغرباً للبحث عنهما بزوارق مطاطية نستخدمها في الصيد، وآخرون يمرون على الشواطئ في السلوم وأمام مناطق أخرى انتظاراً لخروجهم، واستمرينا في ذلك باشتراك عدد كبير، والحمد لله أنه ظهر جثمان أحدهما اليوم، ولدينا أمل في الله أن يظهر الآخر حتى يقوم أهله بالاطمئنان عليه ودفنه هو الآخر.

إجراءات التصريح بدفن الغريق

ويجرى استكمال إجراءات تصاريح الدفن من الجهات المختصة في السلوم واستخراج تصريح الدفن بالمستشفى تمهيداً لدفن الجثة.