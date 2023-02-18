غرق صياد في مياه البحر الأحمر.. اختل توزانه من مركب أثناء إلقاء الشباك

لقي صياد مصرعه إثر غرقه في مياه البحر الأحمر بعد خروجه الصيد، إذ كان يعمل على إلقاء الشباك لكن اختل توازنه وانزلقت قدمه من أعلى المركب، فسقط في المياه ليلقى حتفه في ذات اللحظة.

ورود بلاغ بغرق صياد

وتلقى اللواء محي سلامة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم الغردقة، بوفاة شاب من محافظة الدقهلية غرقًا في مياة البحر الأحمر، بعد انزلاق قدمه من أعلى المركب أثناء إلقائه الشباك الخاصة بالصيد، فهوي من المركب إلى المياه وتوفي على إثرها، ولازال البحث مستمرا عن جثمانه لاستخراجه ونقله إلى مشرحة المستشفى وتسليمه لأهله من الدقهلية.

البحث عن جثمان الصياد

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث علي الفور، وتبين بالفحص غرق «إسلام العسكري» 20 عاما، ابن مدينة المطرية بالدقهلية، ويعمل كصياد، سقط من أعلى المركب الخاص بعمله كصياد أثناء محاولته لإلقاء غزل الصيد، إلا أنه فقد توازنه وانزلقت قدمه مما أدى إلى سقوطه بالمياه ووفاته، وهرعت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث لمحاولة البحث عن جثمانه واستخراجه، إلا أن البحث ما زال مستمراً، وحرر محضر بالواقعة.