غرق طفلان بترعة السلام جنوب بئر العبد بشمال سيناء

وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بئر العبد النموذجي جثة طفلين من قبيلة البياضية، غرقا بترعة السلام جنوب مدينة بئر العبد

قال مصدر طبي بمستشفى بئر العبد، في بيان له، إنه وصلت جثتين لطفلين من قبيلة البياضية التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، متوفين نتيجة غرق داخل ترعة السلام جنوب المدينة.

وفاة طفلين بعد توقف عضلة القلب

وأضاف المصدر الطبي أنه من خلال الكشف النهائي على الطفلين تبين وفاتهم باختناق مائي نتيجة انسداد الرئتين وجهاز التنفس الصدري بالمياه، وتوقف عضلة القلب، نتيجة غرق بمجرى مائي بترعة السلام.

الغطاسون ينتشلون جثة الطفلين

وأكد أحمد شعيب، أحد أبناء القبائل في بئر العبد لـ«الوطن»، أنه وصلت نداءات استغاثة بسقوط الطفلين في الترعة، واختفائهما عن الأنظار، وأجرى عدد من الغواصين التابعين لمركز شباب بئر العبد، العمل والبحث عن الطفلين، وبالفعل جرى العثور عليهما أسفل المياه.

نقل الجثتين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي

وعلى إثر ذلك جرى انتشالها ونقلهما إلى مستشفى بئر العبد بسيارات الإسعاف الخاصة بمركز المدينة القريب من المكان، فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى إثر ذلك جرى معاينة المكان.

وجاري التحقيق في الواقعة وكتابة المحضر الرسمي، لإمكانية استخراج تصاريح الدفن.