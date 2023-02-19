مبادرة العام الدراسي من التحالف اوطني.. 300 مليون جنيه فاتورة دعم أبناء الأسر البسيطة ماديا وغذائيا

يسعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى إلى تطوير وتنمية حياة المواطن البسيط والأكثر احتياجاً، من خلال حزمة مبادرات وفعاليات تهدف إلى سد احتياجات الأهالى على جميع الأصعدة، حيث يولى التحالف اهتماماً كبيراً بحياة المواطن، من خلال العمل على توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة لتصبح مصدر دخل للأسر الأكثر احتياجاً، أو توفير ورش عمل لتعليم المواطن البسيط حرفاً بسيطة تتحول إلى مهنة يمتهنها ومصدر رزق.

شارك فيها بيت الزكاة والصدقات بتسليم 107 آلاف أسرة إعانات نقدية

وتضمنت مبادرات التحالف مبادرة «العام الدراسى» التى أطلقها التحالف لمساندة ومساعدة الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً فى مستلزمات الدراسة، وتعد المبادرة من أهم المبادرات ووصلت ميزانيتها إلى 300 مليون جنيه، لكونها تتضمن أكثر من نشاط، وشارك فيها بيت الزكاة والصدقات بتسليم 107 آلاف أسرة إعانات نقدية قبل دخول المدارس لسداد المصروفات المدرسية، أو شراء المستلزمات المدرسية، بتكلفة 56 مليون جنيه، وشاركت جمعية الأورمان بدعم 10 آلاف طالب على مستوى الجمهورية عن طريق توفير المستلزمات الدراسية، بتكلفة 20 مليون جنيه.

وشاركت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتكفل بدفع المصاريف المدرسية لـ40 ألف طالب ودعمهم من خلال توفير المستلزمات الدراسية، وبذلك تكون المبادرة قدمت 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب فى قرى «حياة كريمة»، وشارك بنك الطعام المصرى فى المبادرة بتقديم الدعم الغذائى لـ35 ألف طالب فى 10 محافظات، حيث يقوم بتقديم التغذية المدرسية للطلاب فى القرى الفقيرة، بهدف ضمان توفير التغذية المناسبة، بتكلفة مليون جنيه يومياً، أى نحو 200 مليون جنيه على مدار العام.

«التحالف» نظم مهرجانا لتوزيع المستلزمات المدرسية بالمحافظات و«حياة كريمة» تتكفل بالمصروفات

وجاء ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى 2022 «عام المجتمع المدنى»، وتم تنظيم مهرجان توزيع المستلزمات المدرسية، ضمن مبادرات التحالف، وتم تدشين المهرجان فى عدة محافظات وتمت دعوة الأطفال للمهرجان وتوفير مستلزمات المدرسة بالمجان، بتكلفة 20 مليون جنيه، بجانب تنظيم عدد من الأنشطة خلال هذا المهرجان للأطفال بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، تنوعت بين الرسم على وجوه الأطفال، وتنظيم عروض عرائس، وتنظيم فقرات ألعاب ومسابقات.