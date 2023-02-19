تعاون مشترك بين نقابة المهندسين وجامعة أكتوبر للعلوم لتدريب الطلاب

وقعت كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآدب «MSA» مع نقابة المهندسين المصرية، بروتوكول تعاون مشترك في العديد من المجالات العلمية و البحثية وو التدريبية للطلاب لمختلف الفرق الدراسية في الكلية، وذلك في إطار توفير فرص عمل متميزة للخريجين بكبرى الشركات والهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية وبرامج تدريب متقدمة للطلاب، بحضور كل من الدكتورة ناهد صبحي عميد الكيلة و المهندس محمد الفحام رئيس نقاية مهندسى الجيزة.

منح جزئية لأبناء أعضاء نقابة المهندسين بجامعة اكتوبر للعلوم

و قالت الدكتورة ناهد صبحي، عميد كلية الهندسة، أن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذاً للخطة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب تماشيا مع رؤية و إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدولة المصرية 2030، موضحة أنه بموجب الإتفاق يحصل ابناء أعضاء نقابة المهندسين علي منحة دراسية بنسبة 15٪ علي المصروفات الدراسية طوال سنوات الدراسة.

وتابعت أن الكلية قامت منذ أيام بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، من اجل تأهيل وتدريب الطلاب على مجالات العمل المختلفة.

نقابة المهندسين المصريين

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، ضرورة الاستمرار في أعمال التدريب والتأهيل الدروي لطلاب الكليات المختلفة في المؤسسات، بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل إقليميا ودوليا ويحقق مبادئ وأهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.