وائل جسار يسافر إلى بلجيكا لإحياء حفل غنائي 24 فبراير

يستعد الفنان اللبناني وائل جسار، للسفر إلى بلجيكا، لإحياء حفل غنائي هناك للجاليات العربية.

وروج وائل جسار لحفلة الغنائي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه: «لاقوني بأحلى سهرة يوم 24 فبراير في بلجيكا».

حفلات وائل جسار في أوروبا

وأحيا الفنان وائل جسار مؤخرا سلسلة حفلات في أوروبا، ضمن احتفالات رأس السنة رفعت شعار كامل العدد.

وروج وائل جسار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «حفلات شهر ديسمبر في أوروبا، ألمانيا ببرلين 17 ديسمبر، إسبانيا بماربيا 22 ديسمبر والسويد يوم 23 ديسمبر بستوكهولم، السويد يوم 25 ديسمبر بمالمو».

وحقق وائل جسار نجاحا كبيرا بكليب «ولا فى الأحلام» والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة، وإخراج فادي حداد.