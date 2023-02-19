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ضبط سائق يقود سيارته برعونة في مدينة نصر

كتب:

محمد بركات وحسن سمير
08:51 م | الأحد 19 فبراير 2023
ضبط شخص - أرشيفية

ضبط شخص - أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ يتضمن سير قائد سيارة نقل برعونة، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى السيارات الملاكي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة.

السائق له معلومات جنائية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها ملك سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

الهروب من محل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية مساءلته قانونيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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