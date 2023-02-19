وصول وفد من وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

وصل منذ قليل، وفد وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، ورئيس نادي الزمالك الأسبق.

وكان في استقبال الوفد، أسرة الفقيد السفير خالد مرسي عطا الله، وعدد من أفراد العائلة المقربين وأصدقاء الكاتب الراحل الذي كان بينهم المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وذلك بمقر العزاء بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة

عزاء مرسي عطا الله

وكان الفقيد قد رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي في رحلة علاج خارج البلاد وتم تشييع جثمانه صباح أمس السبت من بهو مؤسسة الأهرام تاركا خلفه تاريخا صحفيا مشرفا إضافة إلى مواقف وطنية رياضة سطرها التاريخ بحروف من نور.