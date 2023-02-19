التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا عن العدالة الاجتماعية غدا

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الاثنين، صالونا نقاشيا عن العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية بشأن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور؛ منها مفهوم العدالة الاجتماعية، وكيف يمكن تحقيقها وسياسة الدولة في تحقيق التنمية، إضافة إلى دور الحوار الوطني في العدالة الاجتماعية، وكيف تسهم البيئة التشريعية الحالية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؟

صالون التنسيقية

ويدير صالون التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات.