أستاذة إعلام لـ«الحياة»: القناة الوثائقية إنجاز عظيم للشركة المتحدة

قالت الدكتورة دنيا طارق مدرس الإعلام بالجامعة الكندية، إن القناة الوثائقية تمثل إنجازا عظيما، ينتظره صناع الأفلام الوثائقية المهتمون بالمحتوى الوثائقي والمشاهدون لهذا المحتوى في مختلف أنحاء العالم.

إشادة برؤية الشركة المتحدة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «أشيد برؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلام المصري بشكل عام في إطلاق القناة الوثائقية، إذ أنها كانت القناة المنتظرة لاستكمال القنوات المصرية الرائدة في مختلف المجالات».

الأفلام الوثائقية تعتمد على الواقع

وتابعت أن الأفلام الوثائقية والتسجيلية تعتمد بشكل أساس على الواقع، أي أنها مرآة للواقع بقضاياه المختلفة والمتنوعة، ويمتد دور الأفلام التسجيلية من مجرد عرض الواقع ونقل التراث إلى تشكيل وتغيير اتجاهات الجمهور تجاه القضايا المختلفة، مشددةً على أنّ لدى مصر إنتاج متنوع وغزير.

وواصلت: «لدينا هيئات حكومية ووزارات وهيئات خاصة ومؤسسات المجتمع المدني تهتم بهذا الإنتاج التسجيلي، بالإضافة إلى وجود مشروعات تخرج في كل الكليات الإعلام المتخصصة في الإنتاج الوثائقي لم تتوفر له مسبقا هذا القدر من الإتاحة الجماهيرية، لذلك، فإن القناة الوثائقية الجديدة ستكون منصة لعرض هذا الإنتاج الغني».