خريطة اليوم الأول للقناة الوثائقية.. حوار أمير داعش وفيلم المصيدة الرقمية

انطلقت منذ قليل القناة الوثائقية عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وأعلنت برامج اليوم التي تتضمن حوار أمير داعش، يليه فيلم المصيدة الرقمية وثم المسرح القومي.

وتعد أول قناة وثائقية مصرية، يتم إطلاقها لتروى القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التى شهدتها مصر، بمختلف المجالات، سواء السياسة أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاما عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.

وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الشركة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الماضية.

أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قررت تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.