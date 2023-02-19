 انطلاق القناة الوثائقية بالسلام الجمهوري وعلم مصر

انطلقت منذ قليل، القناة الوثائقية، عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الوثائقية بثها المباشر بالسلام الجمهوري وأعلام مصر.

عرض أفلام عن الطبيعة

وتعد أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر بمختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاما عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.

وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الشركة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الماضية.

تعيين شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قررت تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.

وقال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريح له، إن جداول عرض الأفلام وإعادتها ستذاع من وقت لآخر على شاشة القناة الوثائقية، ويذاع الجزء الأول من حوار أمير داعش اليوم، والثاني يوم الثلاثاء المقبل، والثالث يوم الخميس في التاسعة مساء، وأول 8 دقائق سيظهر بث القناة على جميع قنوات المتحدة بشكل مشترك.