«الأعلى لتنظيم الإعلام» لقناة الحياة: إطلاق القناة الوثائقية حدث ثقافي كبير يليق بمصر

هنأت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المصريين والعرب بإطلاق القناة الوثائقية، موضحةً: «اليوم نشهد حدثا ثقافيا كبيرا يليق بمصر، القناة الوثائقية تمثل ما يعرف بالقنوات المتخصصة من حيث القالب الفني، وسيكون لها دور في التأثير على الاتجاهات والسلوكيات، وستحتوي على برامج تسجيلية لها دور في نشأة الأفكار المستحدثة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند بعض المشاهدين وتمثل استثمارا إيجابيا لثقافة الصورة».

القناة تعتمد على الواقع

وأضافت الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «القناة تعتمد أساسا على الواقع، ومفيهاش تأليف وهو ما يجعل مضمونها أكثر تأثيرا وشعبية وجماهيرية عند كل المشاهدين».

المصريون اخترعوا التوثيق

وتابعت أستاذ الإعلام، أن مصر ابتدعت التوثيق من خلال المصريين القدماء على جدران المعابد، وبالتالي كان لا بد من أن يكون لديها القناة الوثائقية، مشددة على أن إطلاقها يؤكد تطوير المشهد الإعلامي المصري ودور الإعلام الخاص والرسمي للتضافر معا لتقديم خدمات ثقافية وفنية تساعد على الانتماء وتكوين الوعي.