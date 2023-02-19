حجز أب وابنه بتهمة ذبح حمير في الشرقية

قررت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية حجز أب وابنه لعرضهما على النيابة للتحقيق معها في واقعة قيامهما بذبح الحمير وبيع لحومها لمربي الكلاب.

تداول فيديو لرؤوس حمير مذبوحة

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه بالإشارة إلى تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على رؤوس من الدواب "حمير" حديثة الذبح وعظام قديمة ملقاة داخل شكائر، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنهما (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية).

ضبط متهم وابنه بتهمة سرقة الحمير وذبحها وبيعها

وأضافت خلال البيان: عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من اللحوم والعظام وزنت 230 كيلو جرام- الأدوات المستخدمة فى الواقعة - عدد من الكلاب مختلفة الأنواع).

وتابع البيان: بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بشراء الدواب "الحمير" من الأسواق وذبحها داخل شقة بأحد العقارات واستخدامها في إطعام الكلاب المُشار إليها، وكذلك تقطيعها وتجهيزها لبيعها لمربي الحيوانات، وقيامهما بنشر مشاركات على الموقع المُشار إليه لتداول بيع تلك اللحوم وقيامهما بالتخلص من رؤوس الحمير بإلقائها بأحد المناطق الكائنة بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.