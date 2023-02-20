انطلاق فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه في الإمارات.. اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه والذي ينظمه المجلس العربي للمياه برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، تحت عنوان «الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار».

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الفقر المائي في المنطقة وقصص النجاح والاستثمار في استخدامات المياه غير التقليدية، كما يتم أيضا تنظيم معرضا على هامش المؤتمر يتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات في تقنيات المياه وكيفية إدارة مياه السيول وتكنولوجيا الصرف الصحي.

رئيس العربي للمياه: تفاقم التحديات المائية

وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إنّ التحديات المائية من المتوقع أن تتفاقم بحلول عام 2030، لأسباب عدة على رأسها زيادة الطلب على المياه بفعل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية الأمر الذي يتسبب في تراجع كميات المياه العذبة المتجددة ويتطلب الحاجة إلى زيادة بنسبة 20%، والتوعية بقضايا المياه لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الحلول تتطلب أفكارا غير تقليدية في المنطقة العربية، سواء بتحلية المياه أو معالجتها وفق نظرة متكاملة وشاملة لتحقيق الأمن المائي بشكل أكثر استدامة وخلق مجتمعات جديدة على السواحل المطلة على البحار والمحيطات.

استكشاف استثمارات جديدة

وأكد أن الملتقى السنوي فرصة لاستكشاف استثمارات جديدة وإنشاء شبكات التواصل بين مجموعات واسعة من رواد الأعمال متخذي القرار في الدول العربية، كذلك دعم وتشجيع صنـاع القـرار والمخططيـن والمسـتثمرين والخبـراء التقنيين والمهندسين في مجال الصناعة على اسـتخدام الموارد المائية غير التقليديـة فـي المنطقة العربية لمواجهة الشح المائي الذي تعاني منه معظم الشعوب العربية.