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أمير داعش لـ القناة الوثائقية: لست مجبرا على الحديث.. وظهوري حق للناس

كتب:

محمد أيمن سالم
09:41 م | الأحد 19 فبراير 2023
رشيد المصري

رشيد المصري

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إنه يفضل اختيار اسمه الحقيقي في مرحلة الحديث عن النشأة والاسم الذي كان يتعامل به في حياته وهو هيثم عبد الحميد، أما في الحديث عن الانتماء والعمل الإسلامي فيجب الحديث معه باسم رشيد، إلى أن يصل للمرحلة النهائية باسم فهمي وهو ليس الاسم النهائي أيضا.

 

وأوضح المصري، أنه يتعامل مع كل من يعرفه بالاسم الذي يعرفه به، وأنه ليس مجبرا على الحديث ولكنه يتحدث لأن الأمر يهم المتابعين بشكل عام، خاصة أن اشترك في الثورة السورية لوقت طويل، متابعا: «معنديش أي مشكلة أتكلم عن حقائق حصلت بالفعل، وهو حق من حقوق الناس أن تعرف أشياء كانت غائبة عنهم وخاصة بشأن الثورة السورية».

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، على القناة الوثائقية.

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