مشروعات «حياة كريمة» في إسنا بالأقصر تحقق نسب إنجاز 100%

تواصل «حياة كريمة» جهودها داخل محافظات مصر، من خلال تدشين المشروعات التنموية والقومية؛ خاصة في القرى والمراكز التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية، وذلك للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي هناك، ضمن ما تستهدفه المبادرة الرئاسية.

ومن بين هذه المحافظات كانت الأقصر، حيث شهد مركز إسنا متابعة مؤسسة حياة كريمة لمشروعاتها هناك، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%، حيث جاءت أهم المشروعات نقطة إطفاء قرية توماس ومركز الشباب في القرية، بخلاف الوحدة الاجتماعية وأعمال تطوير الكهرباء، والوحدة الاجتماعية بقرية الزنيقة، وتطوير أعمال الكهرباء فيها.

مشروعات حياة كريمة في إسنا

وجاءت نسب إنجاز مشروعات مؤسسة حياة كريمة في إسنا بالأقصر على النحو التالي:

- نقطة إطفاء قرية توماس 3 نسبة إنجاز بلغت 60%.

- مركز شباب توماس 3 نسبة إنجاز بلغت 100%.

- الوحدة الاجتماعية بقرية توماس 3 نسبة إنجاز بلغت 100%.

- أعمال تطوير الكهرباء قرية توماس 3 نسبة إنجاز بلغت 99%.

- الوحدة الاجتماعية بقرية الزنيقة نسبة إنجاز بلغت 100%.

- أعمال تطوير الكهرباء بقرية الزنيقة نسبة إنجاز بلغت 55%.

ولا يزال العمل مستمرا داخل القرى المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي هناك.