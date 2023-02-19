«الحياة الآن».. مباشر: «حياة كريمة» أنشأت 29 مركز شباب في الحسينية بالشرقية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع علي قناة الحياة بدء العمل بأول مركز شباب بقرية تانيس التابعة لمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

29 مركز شباب في الحسينية

التقرير الذي عرضه برنامج الحياة الآن، أكد أن مركز شباب تانيس يأتي ضمن 29 مركزا للشباب أنشأتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية.

مساحة تبلغ 10000 متر مربع

وأفاد التقرير أنّ مركز شباب تانيس مقام على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، كما يضم مبنى خدمي وإداري بارتفاع طابقين وملعب لكرة القدم.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإنّ مركز شباب تانيس يخدم قرى الطاروطي وتانيس والاتحاد وكوبري سليم والمنشية الجديدة وأبو سكران.