وزيرا التنمية المحلية والتعليم يختتمان زيارتهما للبحيرة بتفقد مشروعات حياة كريمة

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارتهما لمحافظة البحيرة، اليوم، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يرافقهما الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وقام وزير التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم بزيارة قرية الأبعادية بمركز دمنهور إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»؛ تفقدوا خلالها المدرسة الإعدادية بالأبعادية، وعدد من مشروعات حياة كريمة بالقرية.

اتحضر للأخضر

وخلال الجولة، تفقد الوزيران، عددا من الفصول التعليمية ومتابعة الأنشطة الدراسية والفنية والرياضية واستمعوا لمواهب عدد من الطلاب، كما شاركوا بمبادرة اتحضر للأخضر بالمدرسة الإعدادية بالأبعادية من خلال زرع عدد من الأشجار للتأكيد على أهمية المبادرة ودورها في تحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تفقدوا مجمع الخدمات الحكومية ومركز طب الأسرة بالقرية، وأشادوا بمستوى المشروعات التي جرى تنفيذها بجودة عالية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

توفير فرص عمل

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

أكدت نهال بلبع، أن قرية الأبعادية وتوابعها تشهد تنفيذ 77 مشروعا بجميع القطاعات؛ منها أعمال تطوير مركز شباب ومجمع خدمات ومبنى الجمعية الزراعية الجديدة وإحلال وتجديد كوبري ومدخل الأبعادية وتأهيل ترعة الباشا ومبنى التضامن الاجتماعي والسويقة وخط الغاز ومكتبة الأبعادية ونقطة إسعاف وإطفاء ومركز طب الأسرة ومكتبة كتابك وصيانة مساكن الأبعادية و7 محولات جهد متوسط ومدارس الأبعادية الابتدائية والإعدادية والثانوية وأحمد عليوة وحمدي سلامة وعزبة شيبة ومدرسة حورية غزال.

جدير بالذكر أن المحافظة تُولي اهتماما بالغا لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالقرى المستهدفة؛ إذ يجري تنفيذ 8868 مشروعا في شتى القطاعات بـ 6 مراكز في المرحلة الأولى «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون»، بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابعا، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.